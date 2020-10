Scuola in presenza e possibilità di doppi turni: per il commissario Arcuri bisogna stare in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi strumento che possa determinare un abbassamento della curva è ben accetto. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, rispondendo a una domanda sulla possibilità di introdurre i doppi turni nelle scuole per alleggerire, di conseguenza, il settore dei trasporti. “Speriamo che soltanto gli studenti delle scuole secondarie debbano fare le lezioni a distanza. La centralità della scuola non devo certo spiegarla io. Lo sforzo fatto è in linea con la conservazione di questo valore" ha specificato il commissarioArcuri ha voluto sin da subito fare chiarezza sulla diversità di situazione rispetto a marzo scorso. "I tamponi effettuati sono otto volte di più rispetto a marzo. Siamo in un altro mondo. Prima il virus correva più forte di noi” ha chiarito aggiungendo però che “se non si raffredda la curva dei contagi, nessun sistema sanitario può reggere, incluso quello italiano”.Rispetto alle misure introdotte dal governo nel fine settimana Arcuri ha chiarito che “sono la minima combinazione di azioni possibili per provare a raffreddare la curva dei contagi” e che “serve un sacrificio ulteriore”, e che tutti dovranno cercare di muoversi di meno. Di certo ci troviamo "di nuovo in un momento molto delicato e drammatico. Il virus ha recuperato forza, capacità di espandersi, ed è ancora tra noi" e quindi "oggi è il momento di dire la verità agli italiani: non abbiamo mai sottovalutato il problema in questi mesi" ha concluso. (Rin)