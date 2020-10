Fisco: Agenzia entrate, pronti chiarimenti su modalità fruizione Patent box

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' online la circolare dell’Agenzia delle entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del cosiddetto Patent box, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 4 del decreto Crescita (decreto legge numero 34/2019). E' quanto si legge in una nota. La circolare tiene conto dei suggerimenti degli operatori economici, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione pubblica disposta dal direttore Ernesto Maria Ruffini per promuovere una sempre maggiore collaborazione e condivisione di contenuti con tutti gli attori del mondo economico. La circolare numero 28/E - continua l'Agenzia delle entrate - ripercorre le caratteristiche del regime di "autoliquidazione" del beneficio derivante dall’utilizzo diretto dei beni agevolabili, fornendo chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e l’opzione di "autoliquidazione". Inoltre, vengono fornite soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime "fai da te", anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi. Spazio, infine, ai chiarimenti relativi alla documentazione che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso. (Com)