Covid: Di Maio, seconda ondata più letale della prima

- La seconda ondata della pandemia di Covid-19 “è più letale della prima” e bisogna affrontarla “muovendosi in anticipo”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un punto stampa durante una visita ufficiale in Israele. “Stiamo affrontando una crisi sanitaria senza precedenti che necessariamente sta già sfociando in una crisi economica. Lo dico per quanto riguarda l’Italia: bisogna fermare ogni tipo di polemica politica. È un appello che voglio rivolgere a tutte le forze politiche, non ci sono rimpasti o polemiche che tengano. Noi siamo un Paese europeo di un’Europa che in questo momento è colpita da una seconda ondata di questa pandemia. Ci sono molti paesi che hanno il doppio dei nostri contagi. Dobbiamo affrontare la situazione con misure che anticipino le mosse, perché questa seconda ondata è più letale della prima”, ha detto Di Maio. (Res)