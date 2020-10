Francia: Mauri (Pd), nessuno speculi su tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, del Partito democratico, "nessuno dovrebbe mai speculare sulle tragedie. Un minimo senso di civiltà dovrebbe impedire a chiunque di farlo. E invece - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - in queste ore stiamo assistendo proprio a questo scempio. Invece di stringersi tutti attorno alla Francia in questo momento tragico alcuni 'politici' italiani provano a incolpare il nostro governo e il ministro dell'Interno per quanto successo. Un'accusa strumentale e assurda. La differenza tra le persone e le forze politiche si vede subito. E si è vista anche", prosegue Mauri, "quando è stata fermata la mano omicida di Anis Amri, l'attentatore dei 'mercatini di Natale di Berlino' del 2016. In quell'occasione nessuno dei partiti di centrosinistra si è nemmeno sognato di incolpare la destra e la Lega, che erano al governo nel 2011 quando il terrorista Amri arrivò in Italia, o Roberto Maroni che in quel momento era ministro dell'Interno. Nessuno l'ha fatto allora perchè è chiaro che di fronte a fatti così imprevedibili non ci possono essere responsabilità, nè collettive nè individuali. Ma si vede che, come sempre, per la destra italica vale la regola dei due pesi e due misure". Per il viceministro, "è triste dover prendere atto che la tentazione della polemica politica a ogni costo e della richiesta di dimissioni a prescindere sia più forte di tutto. Della pietà umana verso le vittime così come della evidente verità". (Com)