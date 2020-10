Roma: Campidoglio, riaprono giardini piazza Vittorio dopo lavori riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giardini "Nicola Calipari" di piazza Vittorio Emanuele II tornano a nuova vita dopo gli interventi di riqualificazione coordinati dal Dipartimento lavori pubblici. Sabato l'area, totalmente, rinnovata sarà aperta al pubblico. L'evento di inaugurazione inizialmente previsto è stato rinviato a causa delle norme relative all'emergenza Covid. I giardini, da sabato, saranno comunque aperti a tutti i cittadini. Lo rende noto il Campidoglio. "Dopo più di 20 anni i giardini di una delle piazze più importanti della nostra città tornano a nuova vita. L'intervento era atteso da decenni - spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi -. I residenti di questo rione auspicavano un lavoro di riqualificazione completa, che fungesse da volano per risolvere i problemi di sicurezza e decoro che ci sono su piazza Vittorio. La rinnovata bellezza dei giardini è solo il primo tassello. Non ci fermiamo e nei prossimi anni quest'area sarà curata e monitorata attentamente per evitare che torni nel degrado", conclude Raggi. "Il progetto è frutto di una proficua collaborazione tra agronomi, architetti, ingegneri, restauratori della Sovrintendenza capitolina e di una condivisione con le associazioni di quartiere, a seguito di un protocollo d'Intesa firmato tra l'assessorato ai Lavori pubblici, l'assessorato al Verde, Municipio I e il Fai - continua la nota -. Grazie agli interventi è stato possibile preservare il carattere esotico dei giardini, con numerose varietà arboree provenienti da tutto il mondo, e potenziarlo con la piantumazione di altri 42 alberi, 17 palme, 450 piante decorative, 250 nuove arbusti da fiore. È stato riqualificato e valorizzato il roseto presente all'interno dei giardini e rimesso in funzione l'impianto di irrigazione nei prati". (segue) (Com)