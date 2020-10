Roma: Campidoglio, riaprono giardini piazza Vittorio dopo lavori riqualificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La futura manutenzione del verde orizzontale e verticale - spiega il Campidoglio - sarà garantita per i prossimi cinque anni dalla stessa impresa che ha effettuato i lavori sui giardini in stretta collaborazione con il Servizio giardini di Roma Capitale e con il Dipartimento ambiente. È stato ripristinato l'antico percorso interno a 'forma di 8' che definisce meglio l'area a disposizione degli ospiti per camminare e le aree verdi. Sono state installate 110 panchine e riqualificata tutta l'area della piazza centrale con la pavimentazione in travertino. È prevista una gestione sinergica per implementare sicurezza e decoro all'interno dei giardini, con un lavoro che coinvolga Polizia Locale, addetti all'apertura e chiusura dell'intera area e persone aderenti ai progetti utili alla collettività. La pulizia sarà garantita da Ama nelle aree esterne con interventi quotidiani potenziati rispetto all'attuale gestione. Acea Areti ha ripristinato e potenziato gli impianti di illuminazione pubblica esistenti nei giardini. Ha realizzato, inoltre, la nuova luce per i Trofei di Mario, e per la Fontana del Glauco, nuovamente funzionante dopo l'intervento da parte della Sovrintendenza Capitolina, e per la nuova fontana degli Zampilli. Completato il restauro della cosiddetta 'Porta Magica', incastonata in un blocco di terra e tufo vicino ai Trofei di Mario, anch'essi riqualificati dalla Sovrintendenza Capitolina". (segue) (Com)