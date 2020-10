Roma: Campidoglio, riaprono giardini piazza Vittorio dopo lavori riqualificazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio precisa anche che "il Dipartimento lavori pubblici ha riqualificato tutto il sistema di smaltimento delle acque piovane, ottimizzando i sistemi di approvvigionamento idrico per le fontane e fontanelle presenti nei giardini. Sistemati tutti gli impianti delle società dei pubblici servizi e predisposti per futuri eventi culturali, rassegna ed eventi cinematografici. È stata completata l'installazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza con la quale sarà controllato il perimetro esterno, le aree interne e la zona della Casina Liberty, con l'obiettivo di prevenire atti vandalici. Nel nuovo progetto di riqualificazione - prosegue la nota - è stata data grande attenzione alle aree ludiche per bambini, ragazzi e adulti. Sono stati installati giochi per i bambini da 0 a 5 anni, ma anche per quelli più grandi con tavoli da ping-pong, 2 canestri per il basket, un campo per giochi con la palla e, anche, un'area scacchi. È stata riqualificata l'area dedicata ai cani ed alla colonia felina che vive all'interno dei giardini. Terminati i lavori di restyling, da parte della Sovrintendenza capitolina, sulla Casina Liberty che, dopo il completamento della gara per la gestione del servizio, diverrà un punto di ristoro per gli ospiti. Sono stati riqualificati, anche, i bagni pubblici, che torneranno a disposizione dei cittadini dopo la riapertura dei giardini. L'Ufficio del decoro urbano sta studiando progetti per coinvolgere le scuole del quartiere con attività di laboratorio sui giardini. Sono allo studio, e solo quando sarà possibile vista l'emergenza Covid-19, alcune iniziative culturali che coinvolgano anche le associazioni di quartiere, le comunità straniere e giovani migranti". (segue) (Com)