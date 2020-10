Venezuela: Ue, Gruppo internazionale di contatto annuncia ingresso della Repubblica Dominicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Dominicana è entrata a far parte del Gruppo internazionale di contatto sul Venezuela (Gic), istanza internazionale animato dall'Unione europea (Ue) che lavora per una soluzione negoziale alla crisi in atto nel paese caraibico. Lo riferisce il servizio azione esterna dell'Ue riportando l'esito di un incontro di "alto livello" celebrato mercoledì, nel quale si è certificata la "decisa volontà" della repubblica Dominicana di "contribuire a una soluzione pacifica e democratica della crisi in Venezuela". All'iniziativa diplomatica, come da disegno iniziale, appartengono oltre all'Ue, Paesi del Vecchio continente e latinoamericani: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panama, Repubblica Dominicana e Uruguay da una parte, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito. L'obiettivo del gruppo, si ricorda nella nota, è quello di "sostenere l'appoggio a una uscita pacifica e democratica della crisi in Venezuela, così come facilitare l'accesso e l'aumento degli aiuti umanitari nel paese, soprattutto considerando il contesto della attuale pandemia da nuovo coronavirus". (segue) (Beb)