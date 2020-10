Venezuela: Ue, Gruppo internazionale di contatto annuncia ingresso della Repubblica Dominicana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La composizione del Gruppo è legata ai diversi momenti politici dei rispettivi governi. L'Argentina ne è entrata a far parte solo dopo l'insedimaneto di Alberto Fernandez come presidente. Il suo predecessore, Mauricio Macri, aveva portato Buenos Aires nel seno del Gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani che premono per una soluzione della crisi che passi direttamente per le dimissioni di Maduro. L'Argentina si mantiene per il momento nel Gruppo di Lima, con la speranza di rappresentare una istanza di dialogo più moderata. All'iniziativa dell'Ue partecipava anche la Bolivia di Evo Morales, uscita dopo l'avvento della presidente "ad interim", Jeanine Anez: quest'ultima ha da subito avvertito che riconosceva come presidente legittimo del Venezuela l'oppositore Juan Guaidò, privando Maduro di un ruolo di possibile interlocutore. (Beb)