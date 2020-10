Covid: Musumeci, non escludo che Sicilia possa seguire la stessa sorte della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha detto di non escludere che "la Sicilia possa seguire la stessa sorte della Francia o della Germania: in questo momento, però - ha continuato il governatore ospite a 'I numeri della pandemia', su Skytg24 -, in Sicilia siamo in una condizione di emergenza, ma sarei bugiardo se dicessi che siamo nella stessa condizione di alcune regioni del Nord. Probabilmente ci arriveremo e stiamo facendo il possibile per fare in modo che non accada, ma il contagio è assai dilagante", ha concluso Musumeci, "e noi ci stiamo preparando al peggio". (Rin)