Algeria: inaugurata ad Algeri la moschea più grande del continente africano

- Dopo diversi anni di attesa, è stata finalmente inaugurata in Algeria la terza moschea più grande del mondo dopo quella della Mecca e di Medina. Si tratta della Grande moschea di Algeri, realizzata su di una superficie di 27 ettari, con un'enorme sala destinata alla preghiera di 20 mila metri quadrati in grado di ospitare fino a 120 mila persone, un minareto alto 267 metri distribuiti su 43 piani e ascensori panoramici, una biblioteca con un milione di libri, un centro culturale di 8.000 metri quadrati, una scuola coranica "Dar El Qoran" dedicata a studenti post-lauream algerini e stranieri in scienze islamiche e umanistiche, oltre a parcheggi, luoghi per il restauro e diversi edifici amministrativi. L’enorme sala per la preghiera è stata aperta ai fedeli in occasione della festa religiosa del “Mouloud” (la nascita del Profeta Maometto). Il primo ministro Abdelaziz Djerad ha presieduto ieri sera il sermone di apertura, mentre la moschea ha aperto al pubblico oggi. Il luogo di culto musulmano avrebbe dovuto essere inaugurato dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, trasferito ieri in Germania per accertamenti medici. I lavori di costruzione sono stati avviati nel 2012 dalla China State Construction Engineering Corporation (Cscec) con l’ambizioso obiettivo di realizzare la più grande moschea in Africa e la terza più grande del mondo. All'inizio di settembre, il ministro delle Finanze Aymen Benabderrahmane ha dichiarato che il vero costo globale degli stanziamenti destinati alla costruzione di questo mastodontico monumento religioso è di 898 milioni di euro e non di 3 miliardi come precedentemente annunciato. (segue) (Ala)