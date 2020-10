Algeria: inaugurata ad Algeri la moschea più grande del continente africano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala di preghiera aperta oggi al pubblico si estende su 20.000 metri quadrati per ospitare fino a 120.000 fedeli, cifra che probabilmente non verrà raggiunta per molto tempo a causa dei rischi legati alla pandemia di Covid-19, che impongono di mantenere la distanza di sicurezza e ridurre le capacità di accoglienza. Distribuita su un'area totale di 27,75 ettari, la Grande Moschea di Algeri ha dodici edifici indipendenti tra cui una grande biblioteca con una collezione di un milione di libri in grado di ospitare 3.500 persone; un centro culturale di 8.000 metri quadrati, che può ospitare 3.000 persone; una scuola coranica con una capacità di 300 posti. La Grande Moschea di Algeri ospita anche una mediateca, una videoteca, una cineteca, due anfiteatri, un anfiteatro da 500 posti con sala proiezioni, una sala lavoro con una capienza da 30 a 50 persone, laboratori artistici e un centro informatico. Una curiosità sul minareto: ciascuno dei 43 piani ha uno spazio funzionale. All’ingresso ai piedi del minareto vi sono un museo e un centro di ricerca per l'arte e la storia islamica. (Ala)