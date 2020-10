Governo: Landini, coinvolgere parti sociali non a cose già fatte, ma prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato: "Abbiamo detto anche ieri al governo che è necessario che si ripristini quel metodo utilizzato a marzo, aprile e maggio che poi è sparito, cioè bisogna incontrarsi prima di prendere le decisioni. Bisogna lavorare insieme e coinvolgere le parti sociali non a cose già fatte, ma prima". Intervenendo a Skytg24 Economia, il leader sindacale ha concluso: "In questo mese non possiamo aspettare di vedere cosa succede dopo il 24 novembre, ma già da domani dobbiamo affrontare i problemi". (Rin)