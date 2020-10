Covid: sindaco Sala, misure siano univoche a livello di Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre all'inizio aveva senso parlare di focolai, oggi è il mondo che è un focolaio. Quindi sono tra quelli che ritengono che le misure devono essere il più possibile unitarie e univoche e il più possibile a livello di Paese". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando di eventuali nuove misure anti-contagio in occasione di un convegno online organizzato da Cgil Milano. "Quello che sta succedendo - ha osservato il sindaco - mi pare evidenzi che nessuno di noi sa abbastanza per gestire questa situazione. La fotografia di quello che oggi sta avvenendo in Europa nessuno l'avrebbe fatta due mesi fa. Io penso che noi avremo davanti sei mesi difficili. È chiaro che arriviamo fino a primavera con una situazione difficile. Milano in questo momento è molto toccata, ma sono molto toccate anche le vicinanze o geografiche, come Monza e Brianza e Varese, o di tipologie di città, come Napoli e magari presto anche altre città. Ed è evidente - ha concluso Sala - che se tutto ciò arrivasse al Sud, farebbe più fatica a reggere". (Rem)