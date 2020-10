Usa: Biden, il Pil cresce ma la povertà è aumentata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo negli Stati Uniti è cresciuto nell'ultimo trimestre, ma le visite ai banchi alimentari non sono rallentate e la povertà è aumentata. Lo ha scritto su Twitter il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, commentando la crescita record dell'economia Usa nel terzo trimestre del 2020. "Stiamo per assistere al peggior declino economico negli ultimi 70 anni e (il presidente) Donald Trump sta per diventare il primo presidente dai tempi di Herbert Hoover a lasciare l'incarico con meno posti di lavoro dell'inizio del mandato", ha aggiunto l'ex vice di Barack Obama. "Il successo di un'amministrazione Biden-Harris non sarà misurato solo dai mercati azionari o dalla crescita del Pil, ma dall'effetto della crescita sugli stipendi, sulla dignità e sulla sicurezza economica delle nostre famiglie lavoratrici, in particolare quelle che sono state lasciate indietro", ha concluso Biden. (segue) (Nys)