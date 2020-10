Usa: Biden, il Pil cresce ma la povertà è aumentata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia degli Stati Uniti ha fatto registrare una ripresa record nel terzo trimestre di quest’anno, con il prodotto interno lordo (Pil) in crescita del 7,4 per cento sul trimestre precedente e del 33,1 per cento su base annualizzata. Lo indicano i dati del dipartimento del Commercio: si tratta della percentuale di crescita più alta dai tempi mai registrata negli Stati Uniti dai tempi della Seconda guerra mondiale. Il precedente record, una crescita trimestrale del 3,9 per cento, risale al 1950. L’economia statunitense continua tuttavia a mostrare i segni negativi della pandemia di coronavirus: il prodotto interno lordo del terzo trimestre 2020 è inferiore del 3,5 per cento rispetto alla fine del 2019. Il crollo è stato quattro volte superiore rispetto a quello registrato nell’intero anno e mezzo della Grande recessione del biennio 2008-2009. Secondo il “Wall Street Journal”, gli economisti si aspettavano una crescita elevata nel terzo trimestre ma più contenuta rispetto alle cifre pubblicate dal dipartimento del Commercio, le ultime prima che il prossimo 3 novembre gli elettori degli Stati Uniti vengano chiamati a scegliere il futuro presidente tra l’attuale capo della Casa Bianca, Donald Trump, e il candidato del Partito democratico, Joe Biden. (Nys)