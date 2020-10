Lavoro: Landini, proroga Cassa integrazione deve essere accompagnata da blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha affermato: "Il governo ci ha detto che nella legge di Bilancio intende finanziare altre dodici settimane di Cassa integrazione, oltre alle sei inserite adesso nel decreto. Noi diciamo - ha continuato il leader sindacale - che se vengono finanziate dodici settimane di Cassa, queste devono essere accompagnate dal blocco dei licenziamenti. In termini di tempo questo determina che dodici settimane vogliono dire tre mesi, quindi da gennaio vuol dire arrivare a marzo". Intervenendo a Skytg24 Economia, Landini ha aggiunto: "Da lunedì si può iniziare a discutere della riforma degli ammortizzatori sociali e di cosa vuol dire far ripartire gli investimenti, per poi uscire gradualmente dal blocco dei licenziamenti che nessuno pensa debba durare a vita".(Rin)