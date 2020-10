Frosinone: Sindaco, da ministro disponibilità a discutere su progetto scuola elicotteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, ha inviato una comunicazione al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, "dando la disponibilità ad approfondire congiuntamente le tematiche correlate all'implementazione del progetto di trasformazione della Scuola". Lo si legge in una nota del comune di Frosinone. Lo scorso mese di agosto, infatti, il sindaco Ottaviani aveva rivolto una richiesta allo stesso ministro della Difesa, ai sottosegretari Giulio Calvisi e Angelo Tofalo, oltre che al Capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare, il Generale Alberto Rosso, per tentare di bloccare lo smantellamento della scuola di volo presso il Moscardini. Il ministro Guerini, in riferimento alla lettera del sindaco Ottaviani, scrive: "Evidenzio preliminarmente che l'iniziativa della formazione di una Scuola Elicotteri congiunta a connotazione interforze presso la sede di Viterbo, discende dall'implementazione dei principi di razionalizzazione delle risorse ed efficientamento di mezzi e infrastrutture propri della legge n. 244. Per ciò che riguarda la futura destinazione dell'aeroporto di Frosinone, l'Aeronautica Militare ha avviato un approfondito e complesso studio per la revisione della propria 'Pianta Territoriale"'. Il complesso dei provvedimenti discendenti dalla revisione della 'Pianta Territoriale dell'Aeronautica Militare' è tuttora in fase di valutazione e sarà oggetto di un'attenta campagna di informazione tesa a divulgare modalità, tempi e finalità di tutta l'eventuale trasformazione attesa. Con l'occasione Le comunico la mia disponibilità ad approfondire congiuntamente le tematiche correlate all'implementazione del progetto di trasformazione della Scuola". (segue) (Com)