Frosinone: Sindaco, da ministro disponibilità a discutere su progetto scuola elicotteri (2)

- Su quanto scritto nella nota del Ministro, Ottaviani ha ricordato che "Oltre 5 mila i professionisti del volo formatisi, in 50 anni di storia, a Frosinone; missioni a supporto dei contingenti italiani e Nato in tutto il mondo; un livello di professionalità e competenze senza eguali, messo a disposizione delle nostre forze armate, dei Corpi dello Stato e di altri Paesi stranieri: il 72° Stormo è stato e continua ad essere tutto questo, un patrimonio - oltre che un asset economico-finanziario, culturale e identitario - cioè, che non può essere cancellato con un colpo di spugna. Pur ringraziando il Ministro per l'invito a un approfondimento congiunto della tematica, non si può sottovalutare la circostanza che la scuola elicotteri di Frosinone costituisca, per tutti, operatori ovvero semplici cittadini, una istituzione di irrinunciabile importanza, sia per tradizione, sia per il lustro che ha conferito al nostro territorio. È questo il motivo per il quale non si può pretendere che la nostra gente ingoi il rospo, di buon grado e magari anche con il sorriso sulle labbra". (Com)