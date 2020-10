Covid: Miozzo (Cts), serrata ipotesi realistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono allo studio tutte le misure. Oggi siamo entrati nello Scenario 3, c'è anche lo Scenario 4. Quindi, che il lock-down sia una delle ipotesi previste - generale, parziale, localizzati, o come quello che abbiamo visto a marzo - era previsto. Speravamo, auspicavamo di non arrivare a quelle ipotesi. Ma se guardiamo anche ai paesi accanto a noi, sono purtroppo ipotesi realistiche". Lo ha detto a Radio Popolare il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo. "Ora stiamo uscendo da una decisione sofferta come l'ultimo Dpcm che già dà delle limitazioni piuttosto rigorose. Vediamo se avranno un minimo impatto, altrimenti saremo costretti a prendere misure diverse", ha aggiunto. (Com)