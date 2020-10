Covid: Sala, abbiamo davanti sei mesi di sofferenza, ha senso provare per step

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è necessario aspettare di vedere gli effetti dell'ultimo dpcm, prima di inasprire ulteriormente le misure anti-Covid. "Io non voglio appartenere alla categoria dei lockdownisti e non lockdownisti, perché è sbagliato, però abbiamo fatto delle misure da tre giorni che non sono misure da niente, sono significative. Perché le abbiamo fatte se non abbiamo la capacità di aspettare almeno una settimana o dieci giorni, per capire se fanno qualcosa? Altrimenti andavamo subito verso il lockdown", ha osservato Sala intervenendo a un convegno online organizzato da Cgil Milano, senza escludere che "magari poi ci si andrà (al lockdown, ndr)". "È chiaro che se tu ne chiudi cinquanta e cinquanta lavorano, con il lavoro di questi cinquanta sostieni i cinquanta che stanno a casa. Se ne chiudi novanta, in dieci devono sostenere gli altri novanta. Ha abbastanza senso provare per step. Se poi dovesse arrivarci, lo faremo (il lockdown, ndr). Dobbiamo essere il più possibile razionali, perché stiamo parlando presumibilmente di sei mesi di sofferenza", ha aggiunto Sala, concludendo con una raccomandazione: "Smettiamola di fare questi balletti su 'prima la salute'. Non c'è prima la salute, c'è prima la nostra vita! L'economia non è quella del Pil, ma quella della famiglie, quindi bisogna stare molto molto attenti oggi".(Rem)