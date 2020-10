Francia: fonti stampa, assalitore Nizza è tunisino di 21 anni passato per Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalitore che questa mattina a Nizza ha ucciso tre persone nella Basilica di Notre Dame è Brahim Aouissaoui, un tunisino di 21 anni arrivato in Francia a inizio ottobre dopo essere passato per Lampedusa a settembre. Lo riferiscono i media francesi, citando fonti vicine all'inchiesta, secondo le quali il ragazzo non ha mai fatto richiesta d'asilo in Francia. Secondo un'altra fonte, gli inquirenti avrebbero tra le mani solamente un documento della Croce Rossa italiana che certifica l'identità dell'aggressore.(Frp)