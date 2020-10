Italia-San Marino: sottosegretario Scalfarotto a "Nova", al lavoro per salto di qualità nei rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e San Marino condividono la “stessa casa” e per questo il livello di consultazioni bilaterali deve essere molto più intenso di quanto avvenuto in passato. Lo afferma il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, in un’intervista ad “Agenzia Nova” dopo la prima riunione della commissione bilaterale Italia-San Marino svoltasi alla Farnesina. Come osserva Scalfarotto, che ha presieduto la riunione insieme al segretario di Stato sanmarinese agli Esteri Luca Beccari, la commissione mista Italia-San Marino era stata creata nel 1971 ma si era mai riunita prima di ieri. Questo importante appuntamento si è svolto "a meno di due settimane" dall’incontro avuto lo scorso 15 ottobre a Roma tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario di Stato sanmarinese agli Esteri. Luca Beccari. Secondo il Scalfarotto, infatti, la riunione è stata voluta per dare un “nuovo impulso” ai rapporti in modo da “far fare un salto di qualità alle relazioni bilaterali”. (segue) (Pav)