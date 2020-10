Italia-San Marino: sottosegretario Scalfarotto a "Nova", al lavoro per salto di qualità nei rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti sono stati i dossier affrontati nel corso della riunione alla Farnesina: la tematica dei frontalieri, la risposta congiunta alla pandemia del Covid-19, il rapporto tra la Rai e la televisione di Stato Sanmarinese, l’approvvigionamento energetico e i negoziati sull’accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea. Secondo quanto spiega Scalfarotto, la televisione di Stato di San Marino, di cui la Rai possiede 50 per cento, occupa il canale 51 del digitale terrestre che in base agli accordi internazionali dovrà essere dedicato alla tecnologia del 5G. "Stiamo trovando una soluzione per spostare le trasmissioni della televisione di San Marino su un'altra banda, dandole tuttavia la possibilità di allargare il bacino d’utenza, per cui potrà essere vista non solo nella zona di San Marino, nelle Marche e in Romagna, ma anche oltre", afferma Scalfarotto. “Poi abbiamo discusso dell’accordo su approvvigionamento energetico di San Marino, che scade a fine anno e va rinnovato”, prosegue. Mentre per quanto riguarda le questioni finanziarie, il sottosegretario spiega che San Marino è al lavoro per la prima collocazione sul mercato di titoli di stato sanmarinesi: “Per la prima volta si apre ai mercati, all’Europa ed al resto del mondo”. (segue) (Pav)