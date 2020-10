Italia-San Marino: sottosegretario Scalfarotto a "Nova", al lavoro per salto di qualità nei rapporti bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto evidenziato dal sottosegretario, la riunione di ieri è stata molto approfondita ed è stata incentrata non solo sugli esteri ma anche su tematiche tecniche, considerando che erano collegati in video anche rappresentanti di Banca d’Italia, ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dello Sviluppo economici, presidenza del consiglio e ragioneria generale dello Stato. Nella ricostruzione di Scalfarotto, i rapporti tra Italia e San Marino sono sempre stati “molto cordiali” ma non sempre “frequenti ed efficienti” così come dovrebbero essere tra due paesi che condividono tanti dossier vivendo nello “stesso condominio”, ovvero la penisola italiana. “E’ vero che San Marino è un paese dimensionalmente piccolo, però è vero anche che è un paese estremamente importante, proprio perché è così vicino a noi”, osserva Scalfarotto. (segue) (Pav)