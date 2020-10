Italia-San Marino: sottosegretario Scalfarotto a "Nova", al lavoro per salto di qualità nei rapporti bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I diplomatici dicono sempre che la politica estera si comincia a fare sulla soglia di casa, che i quadranti più vicini sono anche più importanti, lo sappiamo per la Libia e Balcani, ma è vero anche che San Marino merita un livello di attenzione e cura maggiore di quanto non ci sia stato in passato”, aggiunge il sottosegretario agli Esteri. A suo modo di vedere, per il pieno rilancio dei rapporti bilaterali tra Italia e San Marino serve un processo strutturato con date precise per gli incontri. “L’idea è quella di istituzionalizzare questa relazione, rendendola più ordinata, organica ed efficacie”, sottolinea il sottosegretario, che annuncia come prossimo passo una sua visita nella Repubblica del Titano il 24 e 25 novembre. “Speriamo di poter raggiungere accordi specifici sulle questioni aperte”, aggiunge. “Data la quantità di dossier, commissione mista Italia-San Marino si potrebbe tenere anche due volte l’anno, magari una volta a San Marino e una volta a Roma”, conclude Scalfarotto. (Pav)