Covid: a ospedale Fiera Milano attivato nuovo modulo terapia intensiva da 16 posti letto

- È stata appena attivato un nuovo modulo di terapia intensiva al padiglione del Policlinico in Fiera a Milano. Il modulo, che mette a disposizione fino a sedici ulteriori posti letto, è gestito dagli esperti dell'Asst grande ospedale metropolitano Niguarda, ed è già pronto ad accogliere i pazienti che deciderà di inviare il coordinamento regionale per le terapie intensive di Regione Lombardia. Ad oggi i pazienti ricoverati nel padiglione sono in totale quattordici. Ulteriori posti letto, già pronti, potranno essere resi disponibili in base alle necessità indicate dal coordinamento regionale e all'andamento del numero di contagi. Lo rende noto il Policlinico di Milano. (Rem)