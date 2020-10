Ue: Sala, con altri sindaci europei chiesto a Von der Leyen di far confluire fondi a grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci delle grandi città europee hanno chiesto alla presidente della commissione Ursula Von der Leyen di far arrivare ai nuclei metropolitani parte dei fondi del Recovery fund. Lo ha fatto sapere il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a un convegno online organizzato da Cgil Milano. "Stamattina abbiamo mandato una lettera a Von der Leyen e Sassoli, firmata da nove sindaci europei rappresentativi", ha detto Sala, spiegando che si tratti di "un'iniziativa nata da me, dalla sindaca di Barcellona e di Parigi". Nella lettera - ha spiegato il primo cittadino - "diciamo loro di considerare la possibilità di far confluire una parte dei fondi ai nuclei metropolitani, alle grandi città europee, come in questo senso è la Milano allargata, essendoci i presupposti per poterlo fare".(Rem)