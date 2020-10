Urbanistica: al via seconda fase bando internazionale "Reinventiamo Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la seconda fase del bando internazionale C40 Reinventing cities. I team selezionati in prima fase sui siti coinvolti di Roma Capitale lavoreranno alla elaborazione delle proposte, la consegna degli elaborati definitivi e le relative offerte vincolanti dovranno avvenire entro il 26 febbraio 2021. Lo rende noto il Comune di Roma. "I gruppi coinvolti - si legge in una nota - dovranno quindi sviluppare la proposta, sulla base di quanto già avanzato nella prima fase, che dovrà contenere: una struttura consolidata e arricchita del team che comprenda la figura di un soggetto finanziatore; gli approfondimenti progettuali comprensivi delle necessarie relazioni tecniche; gli indici che definiscano le performance ambientali e un protocollo di monitoraggio in fase operativa; un piano economico finanziario; un'offerta economica per concessione o diritto di superficie. A marzo 2021 saranno nominati i vincitori dei siti in gara che avranno presentato le migliori proposte di trasformazione dei luoghi". (Com)