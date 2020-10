Polonia: ministra del Lavoro ceca esprime solidarietà alle donne polacche scese in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro della Repubblica Ceca, Jana Malacova, ha espresso solidarietà alle donne polacche che da ormai una settimana scendono in piazza per protestare a favore del diritto all'aborto. Lo ha fatto con un messaggio via Twitter. Una donna, scrive Malacova, "ha il diritto di decidere della sua vita, delle sue gravidanze, della sua maternità". "Privare le donne del diritto di decidere è un ritorno al Medioevo", continua la ministra, che nel messaggio appare in una foto in cui mostra un fulmine rosso, simbolo scelto per le proteste. (Vap)