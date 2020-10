Umbria: Lega, basta bugie e falsi allarmismi sulla sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta, oramai la misura è colma. Pd e Movimento 5 stelle in Umbria continuano a diffondere false notizie sulla gestione dell’emergenza coronavirus. Si tratta di notizie false socialmente deflagranti che rischiano di creare un ingiustificato allarme sociale. Sarebbe bastato studiare per evitare di fare affermazioni sbagliate e pericolose. I ritardi sono dovuti ai tempi di pubblicazione del bando di gara da parte del Commissario Arcuri”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali del gruppo della Lega a Palazzo Cesaroni Stefano Pastorelli, Paola Fioroni, Daniele Nicchi, Eugenio Rondini, Valerio Mancini, Francesca Peppucci, Enrico Melasecche, Daniele Carissimi: "Pd e M5s sostengono che l'Umbria non ha voluto richiedere la delega delle funzioni commissariali che avrebbe consentito di spendere subito i soldi stanziati dal governo per l’incremento delle terapie intensive. Forse i consiglieri di minoranza ignorano che la pubblicazione del bando di gara spettava al commissario Arcuri per tutte le Regioni, comprese quelle che richiedevano la delega commissariale. Bando che è stato pubblicato solo il primo ottobre, con scadenza 12 ottobre, e che prevede infatti 21 lotti per le 19 regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. (segue) (Ren)