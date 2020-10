Umbria: Lega, basta bugie e falsi allarmismi sulla sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri umbri della Lega hanno dunque aggiunto: "Inoltre le deleghe commissariali, tanto invocate da Pd e M5S, sono state concesse alle Regioni che le hanno richieste l’8 ottobre e pubblicate in gazzetta ufficiale il 15 ottobre. Quindi nessuna Regione ha ancora potuto spendere un euro dei fondi stanziati con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. E gli accordi quadro del bando di gara non saranno definiti prima di novembre, con i cantieri che non potranno avviarsi prima di quella data”. Infine gli esponenti della Lega hanno concluso il loro intervento e hanno spiegato: "Infine ricordo ai consiglieri di minoranza che se il governo Conte optasse per un lockdown del Paese prima che i cantieri Arcuri per l’incremento dei posti letto in terapia intensiva possano avviarsi, non potranno puntare il dito contro la giunta regionale ma dovranno volgerlo ai propri partiti che tutto questo hanno consentito. E per avere queste informazioni sarebbe bastato leggere il bando di gara del commissario Arcuri". (Ren)