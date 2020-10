Usa: Trump, estensione voto in Pennsylvania è “un disastro per il Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estensione di tre giorni del termine ultimo per la ricezione dei voti postali in Pennsylvania, confermata ieri sera dalla Corte suprema, è “un disastro” per gli Stati Uniti e per lo stesso Stato. Lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump, secondo cui “i Democratici stanno cercando di rubare le elezioni”. “Dobbiamo uscire e votare in numeri ancora più grandi. La Grande onda rossa sta arrivando!!!”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Ieri sera la Corte suprema ha respinto all’unanimità una richiesta dei Repubblicani della Pennsylvania, che chiedevano ai giudici di esprimersi sulle regole imposte dalla Legislatura statale, che prevedono che i voti per corrispondenza possano essere ricevuti per tre giorni dopo il 3 novembre prossimo. Una simile decisione è arrivata anche per la Carolina del Nord, che potrà accettare le schede fino a nove giorni dopo il voto. (Nys)