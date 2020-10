I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Fontana a Conte, concedere maggior flessibilità a Pa per ristori a categorie più colpite - “Richiesta ristori per categorie maggiormente danneggiate a seguito dell'emergenza Covid-19”. È l’oggetto di una lettera inviata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per copia conoscenza al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e al ministro della Salute Roberto Speranza. In particolare, il governatore lombardo chiede al governo “fare tutto il possibile affinché anche le altre Pa possano fare ‘sistema’ per fornire risposte adeguate all’emergenza e quindi a sostegno delle categorie colpite”. Ad esempio, consiglia Fontana all’esecutivo “permettendo che eventuali risparmi su risorse già assegnate dallo Stato con destinazione specifica possano essere utilizzati per le finalità sopra evidenziate alla sola condizione che non sussistano obbligazioni sottostanti; ovvero, altresì garantendo maggiore flessibilità nell’uso delle risorse dell’incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard, stante le diverse modalità organizzative dei servizi sanitari regionali, comunque mantenendo la finalizzazione delle risorse ad assicurare la gestione dell’emergenza sanitaria”. (segue) (Rem)