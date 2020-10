I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Gallera, vediamo se misure rigide producono effetti positivi per evitare lockdown - Per l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera bisogna attendere di vedere se le misure anti-Covid messe in campo produrranno un effetto positivo per evitare il lockdown. Lo ha dichiarato in collegamento alla trasmissione "L'aria che tira", su La7. "La Regione Lombardia - ha detto Gallera - ha assunto prima del governo delle misure rigide: giovedì abbiamo introdotto il coprifuoco delle 23, il governo è intervenuto poi domenica. Lasciamo che queste misure che avevano l'obiettivo anche di indurre comportamenti diversi più rigidi sul distanziamento, sull'evitare le cose inutili, quelle attività di socialità che dobbiamo in qualche modo ridimensionare fortemente, vediamo se da qui ai prossimi giorni, fino lunedì o martedì, riescono a produrre un risultato positivo". "C'è una crescita indubbiamente dei ricoverati, delle terapie intensive, anche se costante e non esponenziale - ha aggiunto Gallera - indubbiamente tutto questo preoccupa, però vediamo se le misure che abbiamo messo in campo e secondo me un atteggiamento molto più responsabile oggi dei cittadini produce qualche effetto positivo ed evita il lockdown". (segue) (Rem)