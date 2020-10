I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: a Milano dalla prossima settimana apre Residenza Adriano per le quarantene - Dalla prossima settimana a Milano apre la “Residenza Adriano” per le quarantene. La struttura metterà a disposizione settanta camere doppie a uso singolo e 17 appartamenti per piccoli nuclei famigliari, con due/tre ospiti per alloggio. “Ecco finalmente una notizia che tanto abbiamo atteso: l’hotel Michelangelo passa il testimone alla Residenza Adriano: sarà operativa dalla prossima settimana e potrà dare un contributo indispensabile per ospitare persone in quarantena che non hanno un luogo adeguato dove rimanere in isolamento”, annuncia su Facebook la vicesindaco Anna Scavuzzo. "Con la struttura ormai pronta – dichiara in una nota il direttore della nuova rsa Andrea Casiraghi – dopo opportune valutazioni e con spirito di servizio civico proprio del nostro essere cooperativa sociale, a seguito dell’arrivo di una nuova e preoccupante ondata di contagi abbiamo ritenuto doveroso metterci a disposizione dell’Agenzia di tutela della salute di Milano (Ats), per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica e dare il nostro contributo per gestire l’emergenza". "A seguito del repentino dilagare di una nuova epidemia, rispondendo a una bando pubblico di Ats - prosegue Casiraghi - abbiamo lavorato per trasformare temporaneamente parte dell’Adriano community center in una struttura per l’accoglienza in isolamento di persone positive al Covid-19”. (segue) (Rem)