I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Ibrahimovic testimonial contro il virus per Regione Lombardia - Zlatan Ibrahimovic scende in campo al fianco della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus. Il campione del Milan, che ha sconfitto il Covid, ha infatti accettato la proposta del presidente Attilio Fontana diventando protagonista di un video nel quale chiede il rispetto del distanziamento e dell'uso della mascherina. Un’iniziativa - spiega un comunicato di Palazzo Lombardia - che rientra nell'azione di comunicazione della Regione sul tema della responsabilità individuale. "L'idea di coinvolgere Ibra - spiega Fontana - mi è venuta la sera del derby. Zlatan tornava in campo dopo la convalescenza e a quel punto ho pensato che avrebbe potuto aiutarci a lanciare un messaggio importante". "Lui - prosegue Attilio Fontana - ha accettato subito l'invito dimostrando una grandissima sensibilità e assoluta disponibilità e per questo lo ringrazio”. Nel video, girato sul terrazzo di Palazzo Lombardia e pubblicato oggi sui social della Regione e su quelli di Lombardia Notizie online, l’attaccante rossonero dice: “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi”. (Rem)