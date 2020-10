© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Covid, Congresso approva proroga stato di emergenza fino al 9 maggio - Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato con una larga maggioranza il prolungamento dello stato di emergenza fino al 9 maggio prossimo con una revisione generale da parte delle regioni fissata per il 9 marzo. I voti a favore sono stati 194 (Partito socialista operaio, Unidas Podemos, Partito nazionalsta basco, Sinistra repubblicana di Catalogna, Ciudadanos), 53 contrari (Vox e Foro Asturias) e 99 astensioni (Partito popolare, Navarra Suma e Billdu). La breve partecipazione ai lavori da parte del primo ministro, Pedro Sanchez, per un incontro telematico con il resto dei leader europei ha provocato dure critiche da parte delle opposizioni facendo riferimento in diverse occasioni al "presidente assente" rimproverandogli di "non voler mostrare il suo volto oggi". Il leader del Pp, Pablo Casado, ha affermato ironicamente di essere "invidioso di vedere Angela Merkel e Macron che si rivolgono a noi in modo breve e conciso per dire che stanno guidando la risposta alla pandemia di coronavirus". Il ministro della Salute nel corso del suo intervento ha dichiarato che il paese si trova in una "situazione di emergenza", sottolineando come ad eccezione delle Isole Canarie "tutti i territori presentano una situazione epidemiologica di alto o altissimo rischio che, a differenza di quanto accaduto a marzo, può essere aggravata da motivi stagionali". (segue) (Res)