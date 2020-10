© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portogallo: governo approva Strategia 2030 e principi guida su uso fondi europei - Il Consiglio dei ministri portoghese ha approvato la strategia Strategia Portogallo 2030 e i principi guida per l'attuazione dei fondi della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027. Secondo quanto riferito da una nota del governo, la strategia sarà strutturata intorno ad alcune agende tematiche centrali per lo sviluppo dell'economia, della società e del territorio del paese: un migliore equilibrio demografico, una maggiore inclusione, la digitalizzazione, l'innovazione, la transizione climatica e la sostenibilità delle risorse e la competitività. "Questa strategia incarna la visione del prossimo decennio di ripresa e convergenza del Portogallo con l'Europa, interrotta nel frattempo dalla pandemia di Covid-19, garantendo al contempo coesione e resilienza sociale e territoriale interna", ha evidenziato l'esecutivo. Il Consiglio dei ministri ha inoltre adottato la risoluzione che stabilisce i principi guida e la struttura operativa per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi della politica di coesione europea "esplorando tutte le possibilità previste nelle proposte normative che garantiscono sia la coerenza strategica che la flessibilità e l'efficienza operativa" necessarie per la loro corretta attuazione. (segue) (Res)