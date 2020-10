© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Bce lascia tassi invariati, Pepp “ricalibrato” a dicembre - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Il tasso sui depositi rimane allo 0,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principale è marginale rispettivamente allo 0 e allo 0,25 per cento. Varato dalla Bce a marzo scorso e successivamente modificato, il Programma di emergenza per l’acquisto di titoli degli Stati membri dell’Eurozona volto a far fronte alla crisi del coronavirus (Pepp) mantiene la dotazione di 1.350 miliardi di euro. La Bce ha comunicato che è consapevole dei maggiori rischi per l’economia dovuti alla seconda ondata della pandemia. A dicembre prossimo, l’Eurotower pubblicherà nuove previsioni di crescita e inflazione per l’area dell’euro. Sulla base di tali dati, il Consiglio direttivo “adeguerà di conseguenza i suoi strumenti di politica monetaria”. In particolare, il Pepp verrà “ricalibrato”. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, la Bce si prepara ad attuare nuove misure espansive, come un aumento della dotazione del Pepp. (segue) (Res)