- Regno Unito: ex leader laburista Corbyn sospeso dal partito per commenti su rapporto su antisemitismo - L'ex leader del partito laburista britannico Jeremy Corbyn è stato sospeso dallo schieramento politico con effetto immediato in seguito alle sue dichiarazioni sul rapporto pubblicato questa mattina in cui si evidenziano atti discriminatori a sfondo antisemita all'interno del partito negli ultimi anni, proprio sotto la gestione Corbyn. Un portavoce del partito ha fatto sapere che "alla luce dei suoi commenti fatti oggi e della sua volontà di non ritrattare in seguito, il Partito laburista ha sospeso Jeremy Corbyn, in attesa di un'indagine interna". Corbyn aveva reagito al rapporto affermando che il numero di segnalazioni di episodi di antisemitismo fatte durante la sua leadership fossero "drammaticamente esagerate". Successivamente, Corbyn aveva tenuto una breve conferenza stampa nella quale aveva ripetuto tale affermazione, sostenendo di non essere "parte del problema". (Res)