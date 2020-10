I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Snam entra in Israele, firmati accordi nella mobilità sostenibile a Lng e nell’idrogeno - Snam entra nel mercato israeliano con l’avvio di nuove collaborazioni nella transizione energetica, in particolare nella mobilità sostenibile a gas naturale, biometano e idrogeno e nelle nuove tecnologie di produzione dell’idrogeno verde. La società ha firmato oggi tre accordi di cooperazione con aziende israeliane nell’ambito della visita di Stato del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tel Aviv. Il primo accordo, sottoscritto con Delek Drilling, la maggiore società israeliana nell’esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di gas naturale, e Dan, la principale azienda nazionale di trasporto pubblico, prevede attività finalizzate a sviluppare la filiera del gas naturale liquefatto per il trasporto sostenibile, in particolare per autobus e mezzi pesanti. Le tre aziende, in particolare, avvieranno studi di fattibilità relativi alla possibile realizzazione di un impianto pilota di liquefazione small-scale e di infrastrutture di rifornimento, facendo leva sulle tecnologie di Snam e sulle competenze della controllata Snam4Mobility, nonché sull’accesso alle riserve di gas naturale di Delek Drilling. (segue) (Res)