- Israele-Libano: per Usa e Onu colloqui per stabilire confini marittimi sono stati “produttivi” - Le squadre negoziali di Libano e Israele hanno tenuto “colloqui produttivi” volti a stabilire i confini marittimi tra i due paesi formalmente in guerra. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto del Dipartimento di Stato Usa e dell’Ufficio del Coordinatore speciale Onu per il Libano (Unscol). “Basandosi sui progressi della riunione del 14 ottobre, del 28 e 29 ottobre i rappresentanti dei governi di Israele e Libano hanno tenuto colloqui produttivi mediati dagli Stati Uniti e ospitati dall'Ufficio del Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano (Unscol). Gli Stati Uniti e l'Unscol continuano a sperare che questi negoziati porteranno a una risoluzione tanto attesa. Le parti si sono impegnate a proseguire i negoziati il mese prossimo”, si legge nella nota. Oggi le squadre negoziali di Libano e Israele hanno concluso la seconda sessione di colloqui tecnici volti a stabilire i confini marittimi tra i due paesi formalmente in guerra. I colloqui si sono svolti sotto l’egida delle Nazioni Unite e alla presenza di un mediatore statunitense, l’ambasciatore John Desrocher, presso il quartier generale della missione di interposizione nel Libano meridionale (Unifil) a Naqoura. (segue) (Res)