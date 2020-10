I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Lega, Di Maio colga appieno portata storica Accordi Abramo - La firma degli Accordi di Abramo "rappresenta ben più di un 'contributo positivo'. Ci auguriamo che il ministro Di Maio possa cogliere appieno la portata di questa svolta epocale, di questa opportunità storica che segna l'alba di un nuovo Medio Oriente. Auspichiamo che la dirigenza palestinese sappia contribuire alla volontà di pace espressa con tali accordi e che si avvii inoltre una meditata riflessione sul riconoscimento di Hezbollah come organizzazione terroristica come chiesto a gran voce da Israele e come hanno già fatto altri Paesi". Lo ha detto il deputato della Lega, Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari esteri della Camera, secondo quanto riferisce una nota stampa. (segue) (Res)