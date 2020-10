© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Di Maio, non c’è alternativa alla soluzione politica - Per risolvere la crisi in Siria, “ribadisco che non c’è alternativa alla soluzione politica”, sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo Gabi Ashkenazi. “La Comunità internazionale deve continuare a sostenere gli sforzi dell’inviato Onu Geir Pedersen per rilanciare il processo e per convocare un nuova sessione del comitato costituzionale siriano”, ha concluso. (segue) (Res)