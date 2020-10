© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Di Maio, fondamentale che tutti lavorino per attuare le riforme - In Libano è fondamentale che tutti i partiti libanesi lavorino insieme per attuare le riforme, di cui il paese ha un indifferibile bisogno. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo Gabi Ashkenazi. L’Italia “continuerà a sostenere con convinzione il processo di consolidamento delle istituzioni libanesi”, ha aggiunto. Il titolare della Farnesina è intervenuto sulla missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), attualmente comandata dal generale Stefano Del Col. “Unifil svolge un ruolo chiave nel preservare la stabilità e nel garantire sicurezza di Israele e Libano”, ha concluso Di Maio. (Res)