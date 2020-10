© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Ue: ministero Commercio Pechino, progressi nell'ultimo round di negoziati sugli investimenti - La Cina e l'Unione europea (Ue) hanno compiuto progressi nel 33mo ciclo di negoziati sui trattati bilaterali sugli investimenti. Lo ha dichiarato oggi il ministero del Commercio cinese. "I negoziati dal 18 al 23 ottobre si sono concentrati sul testo dell'accordo e sulla questione dell'accesso al mercato", ha riferito in una conferenza stampa Gao Feng, portavoce del ministero. Nonostante l'epidemia di coronavirus, Cina e Ue hanno tenuto otto round di negoziati formali quest'anno ed entrambe le parti hanno adottato misure per facilitare soluzioni pratiche. A metà settembre, le parti hanno confermato che accelereranno i negoziati per un accordo sugli investimenti da raggiungere entro la fine di quest'anno. L'impegno è emerso dalla videoconferenza dei leader di Cina, Unione europea e Germania, che ha il turno di presidenza semestrale del Consiglio dell'Ue: il presidente cinese, Xi Jinping, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I colloqui, iniziati nel 2013, sono tra i negoziati commerciali ed economici più importanti della Cina. (segue) (Res)