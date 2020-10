© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: dipartimento di Stato Usa, riprovevole l’arresto dell’attivista Chung - L’arresto del giovane attivista Tony Chung a Hong Kong è un atto “riprovevole”. Lo afferma in una nota il dipartimento di Stato Usa, commentando l’incriminazione per “secessione” nei confronti del 19enne ex leader del gruppo studentesco indipendentista Studentlocalism. Secondo quanto riferito da fonti a lui vicine, al momento dell’arresto Chung pianificava di chiedere asilo al consolato statunitense a Hong Kong. “L’uso dell’Unità di sicurezza nazionale della Forza di polizia di Hong Kong per l’arresto di un minore in un bar è riprovevole”, ha osservato il dipartimento di Stato Usa. Chung è stato incriminato sulla base della Legge sulla sicurezza nazionale imposta la scorsa estate su Hong Kong dalle autorità cinesi e che, secondo i critici, è tesa a criminalizzare ogni forma di dissenso. (segue) (Res)