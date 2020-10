© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Marina, Corte suprema proroga scadenza per inclusione donne nel servizio permanente - La Corte suprema dell’India ha prorogato fino al 31 dicembre la scadenza per l’attuazione della sua sentenza di marzo sul diritto delle donne ufficiali in ferma breva (Ssc, Short Service Commission) nella Marina militare a passare al servizio permanente (Pc, Permanent commission). Un collegio di tre giudici (Dhananjaya Y. Chandrachud, Indu Malhotra e Indira Banerjee) ha accolto oggi l’istanza di rinvio di sei mesi, a causa dell’emergenza coronavirus, presentata a giugno dal governo. La ferma breve dura dieci anni, al termine dei quali sono previste tre opzioni: la proroga di quattro anni, il passaggio al servizio permanente o il congedo. Il servizio permanente consente un percorso di carriera fino al congedo e non può durare meno di vent’anni. La massima autorità giudiziaria si è pronunciata sulle ufficiali di Marina il 17 marzo, un mese dopo aver riconosciuto lo stesso diritto alle ufficiali dell’Esercito, dove il processo di attuazione della sentenza è invece stato avviato. (Res)