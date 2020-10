Nagorno-Karabakh: ministro Esteri Baku, una missione di pace richiederà il nostro via libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una possibile missione di mantenimento della pace nel Nagorno-Karabakh richiederà l'approvazione di Baku. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "Qualsiasi dispiegamento di forze di pace sul territorio sovrano dell'Azerbaigian richiede il consenso del governo azerbaigiano", ha detto Bayramov. Il ministro ha osservato che "il tema delle forze di pace internazionali (nel Nagorno-Karabakh) non è nuovo". "Questo è uno degli elementi del processo di risoluzione del conflitto, parte dei principi di base che sono stati al centro dei negoziati di pace per molti anni. È affermato nella decisione del vertice Osce di Budapest del 1994", ha dichiarato il capo della diplomazia azerbaigiana. (Res)